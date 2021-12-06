Создание музея приурочено к 80-летию героической обороны Тулы.

По словам губернатора области Алексея Дюмина, создание Музея обороны Тулы — дань уважения подвигу его защитников в 1941 году. "80 лет назад произошло достаточно знаковое событие в годы Великой Отечественной войны. Жители Тулы вместе с бойцами Красной армии, милицией встали на защиту своего города и победили врага. Эти события и легли в основу Музея обороны Тулы", — подчеркнул губернатор.

"Открытие музея — достойное событие не только для нашего региона, но и для всей страны ", — добавил Дюмин.

Со своей стороны министр культуры РФ Ольга Любимова отметила уникальность нового культурного пространства в Туле. "Жители города приходили сюда, чтобы оставить память о своих родных и близких — в письмах, воспоминаниях, семейных реликвиях. Этот музей очень интересен, невероятно запоминается за счёт своей силы, простоты и пронзительности", — подчеркнула Любимова.

Общая площадь комплекса музея составляет около 3 тыс. кв. метров. В нем 27 экспозиционных комплексов, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплекса.

В музее представлено более 1 тыс. подлинных предметов военного времени. Это экспонаты из фондов музейного объединения, приобретённые раритеты и вещи, принятые в дар от туляков. Например, "Туламашзавод" передал музею три станка выпуска 1934-1937 гг. Именно такие станки во время войны были эвакуированы на Урал.

Тульский Императорский оружейный завод передал образцы стрелкового оружия и макеты пулемётов "Максим", поисковики — свыше 150 уникальных находок.

В экспозиции использованы современные мультимедийные технологии (сенсорные экраны, акустические системы, проекторы и т. д.), электронные энциклопедии. В музее установлены инсталляции и скульптуры, некоторые из них имеют портретное сходство.

Вся экспозиция музея оформлена так, чтобы посетители могли максимально ощутить атмосферу осажденного города.

Также музейщики планируют вписать в новое единое культурное пространство установленный в парке "Патриот" бронепоезд, который в 1941 году принимал участие в боях при обороне Тулы.

Ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Тульской области велись в октябре-декабре 1941 года. За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".