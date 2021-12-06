"Проверки показывают, что практически все организации ответственно относятся к введенным санитарным мерам. Это позволит избежать введения новых ограничений в преддверии Нового года и зимних каникул", — цитирует главу города его пресс-служба.

В Смольном сообщили, что из 142 проверенных на прошлой недели предприятий антиковидные нарушения допустили только девять заведений.

"В течение недели рейды проводились в Адмиралтейском, Невском, Выборгском, Центральном, Василеостровском, Фрунзенском, Петроградском и Калининском районах. Проверено 80 магазинов, 48 кафе и ресторанов, 14 объектов по предоставлению услуг. Из 142 организаций нарушения выявлены в девяти", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в большинстве случаев на предприятиях не было QR-кода, разметки для дистанцирования посетителей или средств индивидуальной защиты у сотрудников. Два предприятия общепита обслуживали посетителей в ночное время.

В городской администрации предупредили, что нарушителям грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, в случае причинения вреда здоровью человека — до 1 млн рублей.

В прошлый понедельник Беглов в радиообращении к горожанам сообщил, что власти готовы к ухудшению ситуации и позже определятся по режиму ограничений на период новогодних каникул.

Согласно действующим поправкам в постановление городского правительства №121 об антикоронавирусных ограничениях, с 27 декабря в Петербурге вводятся QR-коды для входы в рестораны, кафе, бары, промтоварные магазины и торговые центры. Сейчас QR-коды действуют для прохода на массовые мероприятия, для входа в фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, театры, музеи.