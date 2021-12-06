"Мы ожидаем такой же туристический поток, как в 2020 году. В прошлом году он был максимальным. И в этом году мы ждем точно такой же. Гостиницы готовы. Туристические объекты уже готовят новогодние программы", — сказал председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов в понедельник журналистам в ходе туристического форума "Ориентиры будущего".

Говоря о статистике бронирования, он сообщил, что уже сейчас виден очень высокий процент бронирования. "Порядка 85-90% номерного фонда занято. В этом году компания TUI Россия делает чартеры на Новый год из Москвы в Казань. Это тоже делает загрузку", — добавил Иванов.

Как сообщалось, в новогодние каникулы 2021 года, с 31 декабря по 10 января, Татарстан посетили более 150 тыс. туристов, что на 20 тыс. меньше, чем за тот же период годом ранее.