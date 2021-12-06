АТОР приводит данные роста цен на туры с вылетом в конце декабря по сравнению с текущим периодом. Больше всего, на 170%, подорожали путешествия в Венгрию, десятидневный тур на двоих с перелетом и размещением в отеле 3* с завтраком обойдется от 140 тыс. рублей. На втором месте по росту – Мексика (плюс 126%), тур на двоих с размещением в отеле 5* «все включено» обойдется в 424 тыс. На третьем – турецкая Анталья (плюс 116%), тур на двоих в отеле 5* «все включено» обойдется от 87,7 тыс. рублей).

Четвертое и пятое места занимают Доминикана и Египет с приростом цен в 107 и 104% соответственно. Поездка на Новый год в эти страны на двоих будет стоить от 278,2 и 82 тыс. рублей соответственно.

Мексика лидирует по росту цен и при сравнении с декабрем 2019 года. Стоимость новогодних туров в эту страну выросла на 59% по сравнению с периодом до пандемии. На втором месте – Куба (плюс 47%), на третьем – Доминикана (плюс 39%). Четвертое и пятое занимают ОАЭ и Мальдивы (35 и 25%).

Самое популярное направление отдыха в России, Сочи, также дорожает к Новому году на 65%. Стоимость туров начинается от 34 тыс. рублей на двоих с перелетом с размещением в пансионате 2*.