"Введение обязательных QR-кодов при покупке билетов и посадке на междугородные и международные рейсы в следующем году при сохранении текущих темпов вакцинации заметно снизит пассажиропоток даже на внутренних авиалиниях, что существенно усложнит ситуацию в сфере пассажирских авиаперевозок. Восстановление цены авиационного топлива в 2021 году также негативно влияет на ситуацию, и, по мнению НКР, этот фактор подстегнет рост тарифов в 2022 году", — сказано в аналитическом обзоре НКР.

В связи со снижением доходов населения и продолжающейся пандемией COVID-19 будут актуальны поездки до 1 тыс. км, соответственно, будет активно развиваться сегмент авиалоукоста, считают аналитики.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, на которую ссылается НКР, в "пандемийном" 2020 году убытки авиакомпаний от основной деятельности увеличились в 75 раз — с 2,6 млрд руб. до 198 млрд руб. В I полугодии 2021 года авиаперевозчики по-прежнему несли убытки — 55 млрд руб. против 122 млрд руб. годом ранее. Пассажирооборот на высокомаржинальных международных рейсах составлял лишь 23% от уровня 2019 года, его восстановление ожидается не ранее 2023-го.

Лидер российского рынка "Аэрофлот", по данным агентства, сможет вернуться к допандемийным показателям международных перевозок и стабильной операционной прибыли не ранее 2023 года, а компенсировать накопившиеся лизинговые платежи — ближе к 2024-му. Базовый аэропорт "Аэрофлота" — "Шереметьево", как ожидается, получит операционную прибыль уже в текущем году.

Железнодорожные поездки по РФ в 2020 году, по данным аналитиков, были высоко востребованы: как выручка, так и операционная прибыль от пассажирских перевозок выросли за прошлый год практически в 6 раз, до 2 трлн руб. и 34,6 млрд руб. соответственно.

"Однако в случае введения в следующем году обязательных QR-кодов на железнодорожном транспорте число пассажиров в поездах дальнего следования может заметно снизиться при сохранении текущих темпов вакцинации; соответственно, заметно уменьшится и выручка перевозчиков", — говорится в обзоре.