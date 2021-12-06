"В рамках подготовки за две недели до старта сезона на склоне горы Мусса-Ачитара была запущена система искусственного оснежения. К настоящему времени курорт полностью готов к новому сезону с учетом соблюдения требований эпидемиологической безопасности", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что заселение в гостиницы и отели на территории Домбая осуществляется только при наличии QR-кода. Кроме того, необходимо соблюдать масочный режим при обслуживании на кассах и при посадке на канатные дороги.

В минувшие выходные в Карачаево-Черкесии открылся горнолыжный сезон на курорте "Архыз". В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать восемь канатных дорог и около 30 км горнолыжных трасс разных уровней сложности.

Как сообщалось, в этом горнолыжном сезоне на курортах Карачаево-Черкесии ожидается большой поток туристов. Еще за три месяца до новогодних каникул туристы забронировали 95% мест в гостиницах курортных зон КЧР.

В целом, по итогам 2021 года, по прогнозам специалистов, курорты Карачаево-Черкесии посетят 1,7 млн человек. По мнению экспертов министерства туризма и курортов КЧР, таких показателей регион сможет достигнуть в случае отсутствия ограничений в туристической сфере республики.