"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", — говорится в сообщении Роспотебнадзора.

Всего коронавирус был подтвержден у 10 вернувшихся из ЮАР и сопредельных стран граждан, помещенных в обсерватор, уточнили в ведомстве.

"Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", — сказали в ведомстве.

Роспотребнадзор заверил, что принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции.

"Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы", — говорится в сообщении.

В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.