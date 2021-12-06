«Мы преодолеем 2019 год допандемийный по количеству обслуженных туристов. Надеемся, что выйдем на уровень в 1,8 млн обслуженных туристов. По итогам 2019 года у нас было 1,6 млн», — сказал он журналистам в кулуарах туристического форума «Ориентиры будущего» в Казани.

Сирченко подчеркнул, что это планы, и на них может повлиять ситуация с коронавирусом.

«До конца года остался месяц, и если сейчас закроют регионы, то мы, наверное, на уровне ноября и останемся. Мы очень надеемся, что этого не произойдет, нет оснований, чтобы внутри страны закрывались территории. А так как у нас увеличен объем внутрироссийского туризма и в структуре турпродукта компании он сейчас занимает порядка 20%, нам важно, чтобы ограничений было как можно меньше», — подчеркнул представитель TUI, добавив, что в компании понимают необходимость обеспечения мер безопасности в условиях пандемии.

Сирченко также сообщил, что на отдых внутри страны туроператор рассчитывает отправить по итогам года 400-450 тыс. человек.

Он напомнил, что Ростуризм осуществляет субсидирование 50% стоимости чартерных рейсов, и туроператор, начиная с лета 2020 года, поставил несколько чартерных программ в новые регионы — в Бурятию, на Сахалин, Шерегеш, в Тюмень, Мурманск, Казань, Карелию и другие.