"Но мы посчитали: первый этап "Глазковского некрополя" обойдется в 250 млн рублей. Это уже подъемная сумма. Первый этап в 2022 году, затем второй, третий, и дойти можно до миллиарда к 2025 году, когда мы увидим востребованность, когда бизнес поймет, что это интересно", — сказал Болотов в понедельник.

Предполагается, что площадь музейного комплекса составит 19,8 тыс. кв. м.

Глава города отметил, что этот комплекс станет единственным в России и в мире археологическим музеем под открытым небом с захоронениями каменного века.

"И это, несомненно, привлечет к нам совсем другого туриста. Тех, что путешествуют не с целью отдыха, а с тем, чтобы узнать что-то новое", — отметил Болотов.

Ожидается, что "Глазковский некрополь" смогут посещать порядка 400 тыс. человек в год, а его прибыль, со всеми сопутствующими бизнесами, может составить 180 млн рублей ежегодно, добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа планируется создать музей истории человека.

Сообщалось также, что предварительно определен земельный участок под музейный комплекс. Это территория, где сейчас расположена подстанция ПС-35. В администрации города ведется работа по передаче сооружения и участка под ним в муниципальную собственность.

По информации городских властей, эта территория не представляет археологической ценности, поскольку ранее здесь были проведены раскопки и ценный материал изъят. Проектировщики разработали эскиз двухэтажного объекта площадью около 1 тыс. кв. м. Основной акцент сделан не на архитектурный вид, а на экспозиционную составляющую.

"Глазковский некрополь" — археологический памятник в Иркутске, единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре города. В нем обнаружены погребения двух культур — китойской и глазковской. Он расположен в районе Кайской горы на левом берегу реки Ангары. Основная часть находится на территории парка Парижской коммуны в Свердловском округе.

Памятник археологии был открыт в 1887 года археологом, членом Русского географического общества Николаем Витковским. За весь период раскопок были зафиксированы и раскопаны 71 древняя могила, в которых находилось 115 погребенных. Возраст захоронений — около 8 тыс. лет.