По информации дипмиссии, с 3 по 22 декабря иностранные граждане могут въезжать в Черногорию через все пограничные пункты при предъявлении сертификата вакцинации, полученного не более 6 месяцев назад, отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, справки о болезни, перенесенной не позднее чем за 10 дней и не ранее чем за 6 месяцев до поездки. Также при въезде можно показать быстрый экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета.

«Иностранные граждане, имеющие разрешение на постоянное или временное пребывание в Черногории, которые не располагают указанными выше доказательствами, могут въезжать в страну при применении к ним мер карантина или самоизоляции сроком 10 дней, которые могут быть отменены по истечении 6 дней при получении отрицательного результата PCR-теста на коронавирус», — говорится в сообщении дипмиссии.

Иностранным гражданам младше 18 лет эти документы не нужны. Также вместо сертификата о вакцинации можно показать справку об отводе от прививки по медицинским причинам.

Прежде срок действия сертификата вакцинации составлял 12 месяцев. Россиянам для поездки в Черногорию рекомендуется иметь сертификат о прививке "Спутником V".