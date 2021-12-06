Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реализации имущества 18 мая по заявлению их бывшей компании, которая ранее также обанкротилась. В реестр кредиторов Мурсекаева были включены требования "ВИМ-Авиа" в размере 14,6 млн рублей, Мурсекаевой — 31,5 млн рублей. Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Мурсекаевы обжаловали свое банкротство. Девятый арбитражный апелляционный суд 6 сентября оставил решение о банкротстве в силе. Не согласившись с этим, должники подали кассацию.

Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы требования к Мурсекаевым на сумму 5,1 млрд рублей.

В частности, потребовали возвратить долг ООО "РНГО" (более 2 млрд рублей), ООО "Правовой центр "Паритет" (1,2 млрд рублей), ПАО "Русал Братск" (более 1 млрд рублей), Абсолют банк (800 млн рублей) и банк "Зенит" (47,9 млн рублей).

Арбитражный суд Москвы 14 октября включил в реестр бизнесменов 47,9 млн рублей задолженности банку "Зенит" (в том числе 46 млн рублей основного долга), 19 октября — требование ПАО "Русал Братск" в размере 1 млрд 13,8 млн рублей.

Суд первой инстанции 18 ноября продлил процедуру банкротства Мурсекаевых на шесть месяцев и назначил следующий отчет финансового управляющего на 31 мая 2022 года.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" была создана в 2002 году, выполняла регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, процедура наблюдения была введена 19 февраля 2018 года, конкурсное производство было открыто 26 сентября 2018 года.

Правоохранительные органы считают, что в банкротстве компании виновны Мурсекаевы, генеральный директор Александр Кочнев, финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

Генпрокуратура сообщала, что в период 2015-2017 годов они закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм. В результате, согласно обвинительному заключению, авиакомпании был нанесен ущерб на сумму 674,5 млн рублей. Кроме того, по информации Генпрокуратуры, в 2016 году Мурсекаев и другие фигуранты дела похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей, которые авиакомпания получила на приобретение двигателей для самолетов.

Следственный комитет (СКР), в свою очередь, заявлял, что "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды". Руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации, считают следователи.

"В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Рашид Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании составили более 2,5 млрд рублей", — сообщала ранее представитель СКР Светлана Петренко.

Кочнев и Пантелеева признаны виновными в июне 2021 года: первый — в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 176, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ); вторая — в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ). Они свою вину не признали.

Мещанский суд Москвы приговорил Кочнева к трем годам восьми месяцам колонии со штрафом в 600 тыс. руб. и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в организациях, сроком на два года. Пантелеевой назначено три года шесть месяцев колонии общего режима без штрафа, но с запретом на управленческую деятельность на два года. Они были освобождены в связи с фактическим отбытием наказания во время следствия.

Мурсекаевы и Калашникова в настоящее время арестованы заочно и находятся в розыске.