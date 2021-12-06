"С этого дня Red Wings будет базироваться в аэропорту "Омск-Центральный", это дает нам возможность увеличить число маршрутов. У нас планы полетов из Омска в страны центрально-азиатского региона. У нас согласован с Росавиацией (рейс — ИФ) в Нур-Султан, далее — Бишкек. Рассматриваем Ереван (Армения — ИФ), Грузию", — сообщил журналистам губернатор региона Александр Бурков после подписания соглашения.

Он добавил, что в целом аэропорт рассчитывает открыть 12 новых направлений по РФ. Генеральный директор Red Wings Евгений Ключарев сообщил журналистам, что речь идет о субсидируемых маршрутах, в том числе, в Кемерово, Иркутск, Барнаул, Самару, Казань, Новокузнецк, Челябинск, Волгоград, Уфу, Екатеринбург, Минводы, Махачкалу. В проработке также находится Мирный и Улан-Удэ.

Ключарев напомнил, что Омск наряду с Екатеринбургом и Челябинском стал базовым аэропортом для перевозчика в рамках развития региональных маршрутов на Superjet 100.

"Сейчас разрабатываем хабовое расписание для Омска. Сейчас для 12 планируемых рейсов согласованы слоты в Омске, но согласуются в ответных точках. До конца декабря все будет заведено в систему", — сказал Ключарев, добавив, что перевозчик также откроет филиал в Омске и станет набирать местных бортпроводников.

Ключарев добавил, что в Омске пока будет базироваться два Superjet 100. "Всего у нас 32 Superjet ожидается в парке. Сейчас у нас семь, до нового года примем еще 8 воздушных судов", — сказал глава перевозчика.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь Superjet 100и два Boeing 777. Базовые аэропорты Red Wings — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.

Основным владельцем омского аэропорта является министерство имущественных отношений Омской области (85,3% в капитале ОАО). По итогам 2021 году аэропорт рассчитывает на пассажиропоток 1,45 млн человек.