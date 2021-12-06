Так, из-за снегопада в аэропорту Оренбурга задержаны рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Pegas Fly" по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево).

Рейс авиакомпании "Nord Wind" по маршруту Сочи-Оренбург совершил посадку на запасном аэродроме Самары.

В аэропорту Челябинска (Баландино) приземлились два воздушных судна, направлявшихся в Магнитогорск. В частности, Челябинск принял борт авиакомпании "S7 Airlines", следовавший из Москвы (Домодедово) в Магнитогорск и рейс авиакомпании "Икар" по маршруту Санкт-Петербург-Магнитогорск.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Челябинска, вылет рейса "S7 Airlines" в аэропорт назначения запланирован на ближайшее время. "Воздушное судно отправится примерно в 11:10 (по местному времени — ИФ)", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в аэропорту остаются пассажиры рейса авиакомпании "Икар" — 51 человек. По данным онлайн-табло, вылет этого рейса запланирован на 15:05.

По информации онлайн-табло аэропорта Магнитогорска, прибытие рейса авиакомпании "S7 Airlines" ожидается в 12:40 по местному времени.

Оренбургская и Челябинская транспортные прокуратуры осуществляют контроль за оказанием услуг пассажирам. Также в аэропортах организованы мобильные приемные.

Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора.