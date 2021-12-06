«Провинция Анталья на средиземноморском побережье Турции, популярная среди иностранных туристов, приняла более 8,9 млн путешественников из-за рубежа с января по ноябрь текущего года, это на 163% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда турпоток составлял около 3,4 млн иностранных гостей», — пишет издание.

Как отмечает газета, за 11 месяцев больше всего туристов прибыло из России: с января по ноябрь Анталью посетили более 3,5 млн россиян. На втором месте граждане Украины (около 1,3 млн туристов), третье место занимают немцы (1,2 млн), за ними путешественники из Польши (почти 413 тыс.).

«Несмотря на продолжающуюся пандемию, Анталья смогла принять много туристов благодаря программе сертификатов безопасного туризма для объектов размещения, а также другим антикоронавирусным мерам», — цитирует Hürriyet Daily News губернатора провинции Эрсина Языджы.

Кроме того, он отметил, что в ноябре Анталью посетили чуть больше 20 тыс. британских туристов. До пандемии коронавируса они стабильно входили в первую тройку стран по турпотоку. Ранее сообщалось, что 23 сентября в Анталью возобновились рейсы из Великобритании, поэтому начало расти количество британских туристов.