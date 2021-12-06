Согласно результатам исследования, российские женщины чаще мужчин рады столь продолжительным новогодним выходным — 54% и 45% респондентов соответственно.

В свою очередь, 17% россиян, или почти каждый шестой, недовольны большим количеством новогодних выходных, среди сограждан от 45 лет — практически каждый четвёртый (23%), отмечают в SuperJob.ru. Среди аргументов сторонников сокращения новогодних выходных дней — сомнения в необходимости столь продолжительных каникул при отсутствии возможности отвести на Елку детей, недостаток финансовых средств для отдыха с такой продолжительностью, а также уверенность, что длительные выходные поощряют тягу к алкоголю.

По данным опроса, каждому четвёртому (25%) все равно, какая продолжительность у новогодних праздников, 9% сограждан затрудняются составить своё мнение об оптимальном количестве новогодних выходных.

Опрос был проведён 26 ноября — 3 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 316 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.