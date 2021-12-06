Он будет посвящен 800-летию святого князя. В понедельник, в День памяти Александра Невского, ровно в 12:42, в напоминание о победе в 1242 году русского войска на Чудском озере, откроется доступ к видеоконтенту и материалам на информационно-просветительском сайте и видеоплатформах.

Центральной частью проекта станет 12-минутный художественный 3D-спектакль с элементами дополненной реальности, который расскажет о судьбе Александра Невского, талантливого полководца, дипломата и защитника Отечества. Видеоспектакль сопровождает музыкальная история, представленная петербургским композитором Антоном Таноновым. Закадровый текст озвучили народный артист России Николай Буров и артистка театра и кино Анна Геллер, а также артист кино, театра и дубляжа Андрей Лёвин, чьим голосом в проекте говорит Александр Невский.

Петербуржцы и гости города смогут оценить оптические эффекты мэппинга "Александр Невский VR" и непосредственно на Дворцовой площади. С 6 декабря у Александровской колонны будет расположена специальная метка, сосканировав которую любой желающий сможет увидеть весь 3D-спектакль на фасаде Главного штаба через мобильное приложение "Страна света VR".

На специальном портале зрители найдут много информации о самом Александре Ярославиче, его биографии и династии Рюриковичей, главных битвах и дипломатическом служении, а также об отражении личности князя в живописи, музыке, скульптуре, киноискусстве, архитектуре и православной традиции. В особом разделе будут перечислены храмы, церкви и часовни, возведенные в разное время в России и за рубежом в память о святом благоверном князе.

В интерактивной части портала можно пройти занимательный квест или исследовать карту, которая позволит изучить ключевые моменты битвы на Чудском озере. Особый раздел будет посвящен уникальным памятникам культуры в коллекции Эрмитажа, связанным с именем Александра Невского.