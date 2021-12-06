"В районе Тверской столицы по адресу: улица Тверская, дом 10, строение 1 стартует реконструкция бывшей гостиницы "Центральная", завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года", — сказал руководитель департамента Сергей Лёвкин.

Он отметил, что строение является исторически ценным градоформирующим объектом. В его основе — строения конца XVIII — начала XIX веков. С 1911 года гостиница называлась "Люкс", с 1953 года — "Центральная".

На первом этапе реализации проекта уже усилили конструкции строения, зданий окружающей застройки и устроили стену в грунте.

"Застройщик в кратчайшее время приступит к реализации второго этапа, в ходе которого пройдет реставрация и приспособление к современному использованию существующего исторического объекта, реконструкция и новое строительство", — добавил Лёвкин.

Он пояснил, что по проекту здесь разместится пятизвездочная гостиница площадью 46,6 тыс. кв. м на 53 номера и 116 апартаментов, а также СПА-комплекс, предприятия общественного питания, торговые площади и двухуровневая подземная автостоянка на 120 машиномест.

"Особенностью архитектурных решений, безусловно, является реставрация и воссоздание утраченных элементов существующих фасадов трехэтажного объема здания, и реставрационное воссоздание архитектурно-декоративного убранства", — уточнил Лёвкин.

Здание по адресу: Тверская улица, дом 10 известно, как дом Д.И.Филиппова с булочной, кондитерской и кофейней. Оно не обладает статусом объекта культурного наследия, но все важные архитектурно-художественные элементы сохраняются.

"К настоящему времени завершено подробное дообследование всех архитектурно-художественных элементов декора интерьеров и аварийных элементов лепного декора фасадов здания. В реставрационные мастерские специалистами ведется их полноценная научная реставрация", — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Программа комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года. В целом в перечень особо значимых инвестиционных и федеральных проектов включен 71 объект. С 2011 по 2021 годы в эксплуатацию введены 34 объекта (14 федеральных и 20 инвестиционных). На сегодняшний день работы ведутся по 37 объектам, 22 из которых реализуются за счет средств федерального бюджета, а 15 — за счет инвесторов.