"Первый случай заболевания вариантом "омикрон" выявили у 35-летнего гражданина США, который год жил в Испании", — цитирует The Guardian слова главы департамента по контролю за заболеваниями Таиланда Опаса Канкавинпона.

Люди, которые контактировали с заболевшим, сдали тесты на коронавирус. Результаты были отрицательными, отмечают в Минздраве.

В Таиланд запрещён въезд путешественникам из восьми африканских стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини (Свазиленда), ЮАР и Малави.

Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Таиланде более 2,1 млн человек заразились COVID-19, около 20,9 тыс. скончались.