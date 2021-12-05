"Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у 9 граждан России, ранее размещённых в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается. Ситуация остаётся на особом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, после прекращения авиасообщения между РФ и ЮАР из-за обнаружения там нового штамма коронавируса "омикрон," в ЮАР застряли около 500 российских граждан. Со 2 по 4 декабря декабря для них было организовано несколько вывозных рейсов, в том числе авиакомпанией Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. По решению оперштаба правительства, граждане, возвращающиеся из стран, где был выявлен "омикрон", со 2 декабря должны проходить двухнедельный карантин. Среди таких стран и ЮАР.

По информации Роспотребнадзора, 4 декабря из Эфиопии прибыли 58 пассажиров из числа застрявших в ЮАР. "Работу с ними вели специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС России. Для граждан организовано экспресс-тестирование в аэропорту, они размещены в обсерваторе, ежедневно проходят ПЦР-тестирование", — говорится в сообщении ведомства.

В ЮАР недавно выявили новый штамм B.1.1.529, отличающийся повышенным количеством мутаций по сравнению с предшественником. ВОЗ 26 ноября присвоила ему статус "варианта, вызывающего беспокойство", и назвала его "омикрон". Ученые продолжают выяснять его контагиозность и насколько тяжелые симптомы вызывает.