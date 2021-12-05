Как отмечается в сообщении, первым в рамках проекта «Зима в Подмосковье» открылся горнолыжный клуб Леонида Тягачева, расположенный в деревне Шуколово Дмитровского района. На его склонах 4 декабря заработали две трассы.

Всего в Подмосковье в зимнем сезоне 2021/2022 года будут работать 18 горнолыжных курортов – это курорт «Волен», Горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе, горнолыжный клуб Гая Северина в Раменском, горнолыжный клуб «Олимп» в Коломенском городском округе и другие комплексы.

Кроме того, в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парках, лесопарках, спортивных комплексах и на стадионах Московской области откроют 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс.