"Мы начали украшать кассы и стойки живого общения в метро. А еще устанавливаем главные символы Нового года — зеленые и пушистые елки. С понедельника 17 елок будут радовать вас на станциях Кольцевой и смежных с ней линий", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что новогодние деревья, в частности, появятся на станциях "Краснопресненская", "Белорусская", "Комсомольская", "Таганская", "Павелецкая", "Проспект Мира", "Курская", "Добрынинская", "Парк культуры", "Октябрьская" и "Киевская".

"Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, шесть автовокзалов", — привели в ведомстве слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.