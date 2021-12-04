На первом этаже павильона, который является одним из крупнейших на выставке (площадь — 3630 кв.м, высота — 26,6 кв.м), Мишустин осмотрел стенд Политехнического музея "Из России с любовью". Он открывает экскурс в историю идей и изобретений, которые появились в России. Стенд представляет собой мудьтимедийный экран, где можно увидеть 34 концепции, прорывные для своего времени научные идеи и изобретения на их основе.

Затем глава правительства направился на третий этаж, где расположена основная экспозиция, посвященная теме российского павильона "Творческий разум: определяя будущее". Центральной частью экспозиции является инсталляция 7-метрового человеческого мозга. Экспозиция создавалась совместно с ведущими российскими учёными и нейробиологами. Шоу представляет собой мультимедийный интерактивный перформанс. Оно транслируется на поверхности девяти LED-экранов, которые окружают скульптуру, на интерактивном полу, а также на поверхности самой скульптуры с помощью современных мультимедийных технологий.

Затем премьер направился к инсталляции "Росатома", которая подхватывает идею уникальных способностей человеческого мозга и продолжает ее, показывая, какие уникальные творческие идеи и научные открытия создавала человеческая мысль на протяжении всей истории. Две роборуки выступают символом творческого и логического начал, которые, объединяясь, создают великие творения. Основная идея экспоната "Росатома" — преемственность человеческой мысли на всех этапах развития цивилизации и важность использования научных и творческих достижений разных эпох и народов для улучшения качества жизни людей во всем мире. Инсталляция в мультимедийной форме повествует о накопленных знаниях и при помощи современных технологий, конструкторской мысли и любви к творчеству обретают новую силу и выстраивают путь в прогрессивное будущее.

После этого Мишустину показали книгу "Russia creates". Эта книга — интерактивная энциклопедия креативной индустрии России от Петра Первого до наших дней. Книга рассказывает посетителям о прошлом и настоящем российского креатива в различных сферах: космос, наука, медицина, искусство, музыка, театр, кино, мода, гастрономия, литература и бизнес. Посетитель может жестом перевернуть страницы книги, читать, просматривать изображения и видео.

Затем премьер осмотрел стенд "Москва 2030", который рассказывает о Москве, ее достижениях как современного быстро развивающегося города. В основе концепции — семь стереотипов о российской столице глазами иностранцев, которые развенчиваются в ходе просмотра тематических роликов. Видео знакомят с видами современной Москвы, интересными фактами и ключевыми проектами столицы. Цель инсталляции — выразить готовность Москвы принять "ЭКСПО" в 2030 году на высоком уровне и продемонстрировать современную инфраструктуру города, ее культурную жизнь, гостеприимство, опыт успешного проведения масштабных событий и умение сохранить их наследие.

На первом этаже павильона мэр Москвы Сергей Собянин показал премьеру временную экспозицию Москвы, которая демонстрирует ключевые проекты и достижения российской столицы, а также продвижение заявки Москвы в качестве кандидата на право проведения ЭКСПО-2030. Концепция экспозиции — полет над Москвой. Глава правительства осмотрел также стенды компании "USM holdings" и госкорпорации "Ростех". Ознакомившись с экспозицией третьего этажа, Мишустин заметил, что "мозг не случайно выбран центральной экспозицией нашего павильона". "Именно мозг принимает самые важные решения. Абсолютно уверен, что никакие специальные компьютеры или технологии не заменят мозг человека, самого человека и человеческую сущность", — добавил он.