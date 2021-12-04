"Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", — говорится в сообщении. В вузе уточняют, что с собой исследователи привезли фрагмент, который в полевых условиях был опознан как метеорит-хондрит.

"Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге", — подчеркнули в университете.

Ученые из УрФУ в первой половине ноября отправились в Антарктиду в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Их задачей было вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли. Первый образец тела космического происхождения нашли 18 ноября. По словам экспертов, уникальные условия Антарктиды с ее стабильными температурами и отсутствием "разрушительного" воздействия влаги позволяют метеоритам продолжительное время храниться в первоначальном виде.

Половину отряда составляют участники предыдущей антарктической метеоритной экспедиции (2015-2016 гг.), ставшей первой в современной российской истории, организованной УрФУ. Работа отряда с уральскими учеными была запланирована до 25 ноября. 29 ноября стало известно, что они не могут выехать из ЮАР. В вузе уточняли, что вылететь из страны могут только граждане стран Евросоюза, у которых есть Шенгенская виза и сертификат о вакцинации против COVID-19 препаратом, одобренным ВОЗ. На следующий день в вузе уточнили, что отряд вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря и прибудет в Россию в субботу.

Руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции Александр Пастухович отмечал, что из ЮАР члены группы направятся в Эфиопию, затем вылетят из Аддис-Абебы в Россию. Основные трудности, по его словам, вызваны отменой большинства регулярных рейсов, а также "нетипичным багажом участников экспедиции — с собой они везут более 200 кг оборудования и снаряжения".