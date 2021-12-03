Бухта Майя Бэй и остров Пхипхи-Ле стали известны всему миру после выхода популярного фильма «Пляж», где герой, которого играет Леонардо ди Каприо, присоединяется на острове к колонии дауншифтеров во главе с героиней Тильды Суинтон. С тех пор остров стал невероятно популярным у туристов.

«В некоторые дни в пик сезона туда приезжали до 5 тыс. человек. Такое нашествие привело к истощению природных ресурсов острова, он просто не справлялся с огромным наплывом туристов. В результате в середине 2018 года было принято решение временно закрыть доступ в бухту для полного восстановления ее экосистемы. Правительство приняло решение не только ограничить доступ, но и создать необходимые условия и инфраструктуру для приема большого количества туристов (сама бухта находится под охраной как часть Национального Парка Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхи Пхи)», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ТАТ, делегация ученых и политиков, посетившая остров, пришла к выводу, что за прошедшие 3,5 года подводный мир, наиболее сильно пострадавший от туристического бума, восстановился.

«Однако, чтобы не допустить новых проблем, теперь число посетителей острова в день будет строго контролироваться, а прибывать в бухту они должны только на паромах, отправляющихся с противоположной стороны острова – с пирса бухты Лох Самах. Для купания выделены специальные зоны. Во время своего визита члены делегации высадили новые растения, чтобы не допустить эрозии почвы, а также подсадили новые кораллы», — сообщает управление по туризму.

Архипелаг Пхипхи находится в Андаманском море, между островом Пхукет и провинцией Краби, входит в состав провинции. Состоит из двух основных островов (Пхипхи-Дон и Пхипхи-Ле) и четырех островков, куда туристы приезжают купаться.