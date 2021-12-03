"За нарушение антиковидных мер и несоблюдения постановления кабинета министров Республики Татарстан в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный материал по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", — сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Он уточнил, что материалы будут направлены в суд.

В одном из прямых эфиров, сохраненных в аккаунте кафе-кондитерской в соцсетях, сотрудники рассказали, что они открылись в локдаун, работали на вынос, но в декабре устали от непонятной ситуации в отношении общепита и на свой страх и риск решили пускать посетителей без проверки кодов. При этом они заявили, что весь персонал кафе, в том числе они сами, вакцинированы от COVID-19.

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана готова оказать им юридическую помощь в случае необходимости.

"Наша позиция, учитывая сложную эпидобстановку, расходится с мнением владельцев кафе. Бизнес сегодня испытывает финансовые трудности, вполне возможно, что это могло вылиться в противостояние QR-кодам. Это бизнес, каждый ведет его самостоятельно, наша задача, как ассоциации, предложить поддержку в определенных вопросах. В данном случае мы предложили поддержку в надзорно-административных вопросах", — сказала "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.