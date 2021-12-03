"В ближайшие сутки существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытием автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а также травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода лавин", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан: поляны "Азау", "Чегет" и "Большие Нарзаны".