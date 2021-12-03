Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, предложение о проработке такого вопроса внес глава ведомства, сопредседатель российско-хорватской межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Патрушев на заседании комиссии в пятницу. Со стороны Хорватии комиссию возглавляет министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич.

"В текущей ситуации важнейшим направлением взаимодействия является совместное противодействие распространению COVID-19. Одним из главных инструментов в этой борьбе становится вакцинация. В этой связи министр предложил проработать вопрос взаимного признания российских и хорватских сертификатов", — говорится в сообщении российского ведомства.

Сотрудничество двух стран также активно развивается в сферах энергетики, промышленности, образования и научно-технической области. При этом, по словам Патрушева, потенциал здесь далеко не исчерпан, что подтверждается заинтересованностью в реализации новых совместных проектов со стороны ряда крупных российских компаний.

Еще одним важным направлением двустороннего взаимодействия является сельское хозяйство. С начала года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился более чем в два раза.

"Сотрудничество в аграрной сфере также имеет большие возможности дальнейшего развития. Мы заинтересованы в наращивании поставок в вашу страну. Наиболее перспективными видами товаров считаем кондитерскую продукцию, мучные и хлебобулочные изделия. Российские продукты могут конкурировать с аналогами из других стран как по качеству, так и по цене", — заявил глава Минсельхоза.

Кроме того, одним из важнейших направлений работы комиссии является восстановление туристических потоков между странами в условиях пандемии. За первое полугодие 2021 года количество поездок из России в Хорватию увеличилось в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.