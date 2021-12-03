В документе сообщается, что с понедельника возобновляется работа предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа. Кроме того, общепиту будет вновь разрешено работать в ночное время.

Ранее сообщалось, что ночная работа общепита была приостановлена в Удмуртии 7 октября, с 25 октября — предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах. В Удмуртии наблюдается снижение суточных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в республике их зафиксировано 207 — почти вдвое меньше, чем месяц назад.