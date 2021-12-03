"Безусловно, проблема, связанная с состоянием туристической инфраструктуры, существует. Причем, эта проблема характерна не только для Свердловской области, это в целом проблема, которую необходимо решать в масштабах страны. Как раз новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в качестве одной из ключевых задач ставит перед собой решение проблемы с созданием качественной инфраструктуры, в первую очередь инфраструктуры гостеприимства — как для жителей РФ, так и для зарубежных гостей", — сказала Казакова журналистам в рамках церемонии вручения премии в сфере туризма и гостеприимства Свердловской области "Уральская звезда-2021".

По ее словам, работа по решению проблемы нехватки средств размещения в регионе за пределами Екатеринбурга ведется и в настоящее время.

"Причем работаем совместно с муниципальными образованиями. Так, в рамках государственной программы "Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области" предоставляются специальные средства, субсидии муниципальным образованиям на организацию мест досуга. В том числе, в рамках этих же средств можно как проводить реновацию отелей, находящихся на территории того или иного муниципального образования, так и создавать новые отели", — подчеркнула министр.

Кроме того, она упомянула грантовую поддержку, которая была предоставлена Ростуризмом в 2020 году.

"Средства осваивались и в 2021 (году — ИФ). Конечно, в большей степени эти средства пошли на организацию небольших отелей, на организацию глэмпингов. Целая серия глэмпингов открылась у нас на территории Свердловской области", — отметила Казакова.

Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин в свою очередь подчеркнул, что на сегодняшний день область является одним из регионов-лидеров в стране по количеству средств размещения.

"Есть куда расти. Наш подход сегодня — это именно необходимость развития отелей в тех якорных туристических точках, которые есть на территории Свердловской области. Допустим, у нас есть всемирно известная тема Перевал Дятлова. Понятно, что сейчас это больше дикий туризм. Этим надо заниматься. Сейчас как раз у нас меняется подход в организации туристической деятельности в Свердловской области, в ближайшее время мы презентуем новую концепцию — как органы исполнительной власти будут работать с туристическим сообществом в целом, с федеральными органами власти", — отметил Ионин.

Всего в настоящий момент в регионе, по данным президента Клуба отельеров региона Ирины Доминой, имеется более 520 средств размещения. "Одновременно мы можем принять до 60 тысяч человек", — отметила она.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев сообщал о нехватке средств размещения для туристов за пределами Екатеринбурга. "По моим оценкам, нехватка загородных средств размещения так велика, что, если их количество увеличить в 10 раз, мы бы и то не смогли удовлетворить все запросы. Ситуация в городе иная, тут достаточно развито гостиничное хозяйство, и средства размещения, и общепит, и объекты культуры. В области она такая, какая есть", — отмечал эксперт.

По его словам, связано это с "не совсем удачной политикой в сфере привлечения инвестиций в сфере туризма за последнее годы".