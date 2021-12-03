"Каких-либо нарушений требований действующего законодательства РФ в действиях ООО "Вивалаб" не выявлено", — говорится в сообщении Росздравнадзора в пятницу.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что якобы в московском аэропорту "Шереметьево" пассажиры делали тесты на коронавирус в лаборатории, у которой нет соответствующей лицензии.

Между тем, как сообщил Росздравнадзор, по результатам проверки установлено, что мероприятия по диагностике COVID-19 осуществляет "Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города Москвы" в соответствии с действующей лицензией.