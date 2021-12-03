«Однозначно можем подтвердить, что время ожидания в очередях в аэропортах Египта заметно сократилось, это факт», — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании Royal Flight.

В пресс-службе туроператора Coral Travel, в свою очередь, рассказали, что ситуация с очередями улучшилась. «Как сообщают наши туристы, ситуация нормализовалась. Очереди есть, но они не больше, чем могут быть в любом загруженном курортном аэропорту мира. В какие-то дни и на какие-то рейсы больше, в какие-то меньше», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

В компании «Интурист» информацию коллег подтвердили.

«Ситуация с очередями изменилась в лучшую сторону, время ожидания досмотра сократилось. Ранее мы забирали туристов из отелей и привозили в аэропорт за 5 часов до вылета. Сейчас, как и на других массовых зарубежных направлениях – за 3 часа», — рассказал представитель туроператора в Египте Мохамед Гамиль.

По его словам, в аэропорту Шарм-эль-Шейха открыли шесть проходов для досмотра вместо действовавших двух. Кроме того, и в Шарм-эль-Шейхе, и в Хургаде снова стала доступна услуга фаст-трек — проход через все досмотровые формальности по ускоренной процедуре без очереди.

В то же время, в компании TUI Россия сообщили, что ситуация с очередями зависит от конкретного рейса.

Как сообщалось, с начала ноября, после запуска чартерных рейсов на курорты Хургада и Шарм-аль-Шейх и, соответственно, начала массового туризма в Египет, в аэропортах курортов образовались огромные очереди, время ожидания посадки на рейс достигало 5-6 часов. Это было связано с тем, что Египет по требованию российских властей ввел дополнительные процедуры досмотра туристов из России перед посадкой на обратные рейсы. Из-за длительного прохождения контроля многие туристы опаздывали на свои рейсы. Кроме того, россияне жаловались на условия пребывания в аэропортах, где из-за скопления большого числа людей не хватало кресел, отсутствовала питьевая вода, не соблюдалась социальная дистанция.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 24 ноября попросила министра туризма Египта Халеда аль-Анани взять под контроль ситуацию с очередями и предпринять меры для сокращения времени ожидания российских туристов.

Как рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» источник в туротрасли, авиакомпании и сами активно обращались к руководству аэропортов с просьбой урегулировать ситуацию. «Дело в том, что длительное время ожидания создавало проблемы не только туристам, но и перевозчикам. Так как их самолеты «застревали» в египетских аэропортах в ожидании туристов и не могли выполнять дальнейшие полеты по расписанию», — сказал источник.