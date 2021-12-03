"Это понедельник. Обычно музей закрыт (по понедельникам — ИФ). 6 декабря музей будет открыт для посетителей. Можно будет прийти в музей. Это бесплатный день для посетителей", — сказала представитель музея.

Копанёва отметила, что бесплатные билеты можно приобрести заранее через интернет. По её словам, в этот день все посетители по традиции получат открытку с текстом заметки из газеты "Санкт-Петербургские ведомости" об открытии 6 декабря 1728 года здания музея.

"День Кунсткамеры" начнется в 10 часов с открытия возвращенной на прежнее место статуи демона Ракшаса (людоед и злой дух в индуизме и буддизме — ИФ). Трехметровую фигура ранее стояла в здании у входа.

Ее демонтировали для реставрации в 2017 году. "Она стоит над лестницей, по которой ходят посетители, и стала представлять опасность для них. Ну и сама по себе, 100 лет встречая посетителей, она тоже уже нуждалась в определенных реставрационных работах", — сказала главный хранитель.

По ее словам, фигуру тщательно исследовали с помощью рентгена и рентгенофлуоресцентного анализа, чтобы выяснить, из чего она состоит и что у нее внутри.

"Долго думали, может быть, и не надо его возвращать его на это место. Потому что там условия для хранения музейных предметов — не самые лучшие, поскольку открывается дверь все время, много людей проходит. Но поняли, что и наши сотрудники, и посетители хотят видеть Ракшаса там, где он был 100 лет", — сказала Копанева.

Она отметила, что в музее сохраняются антикоронавирусные ограничения. Обязательными остаются маски. А путь по экспозициям построен так, чтобы в залах не было большого скопления людей.