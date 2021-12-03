Как сообщила агентству BNS представитель аэропорта Илзе Сална, в аэропорту закрыта взлетно-посадочная полоса.

Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что авиационный инцидент произошел около полудня. Пассажиры и экипаж самолета эвакуированы, никто не пострадал.

Прилетающие рейсы перенаправлены в аэропорты других стран, а вылет самолетов из Риги отложен.

Как сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс, в настоящее время задерживаются 9 вылетающих и 3 прибывающих рейса.