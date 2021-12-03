В октябре 2019 года авиакомпания перевезла 116,101 тыс. человек. Таким образом, в октябре текущего года перевозка пассажиров по сравнению с показателем "доковидного" октября 2019 года выросла в 1,7 раза.

Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 288,478 млн пассажиро-километров, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. Загрузка кресел увеличилась на 4,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом, но сократилась на 2,7 п.п. по сравнению с октябрем 2019 года и составила 86%.

В январе-октябре 2021 года авиакомпания "Азимут" перевезла 1,756 млн человек, что в 1,8 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года и в 1,7 раза — показатель января-октября 2019 года.

Пассажирооборот авиакомпании "Азимут" в январе-октябре 2021 года достиг 2,505 млрд пассажиро-километров (рост и к прошлому году, и к 2019 году в 1,8 раза). Загрузка кресел в текущем году составила 86,1%, что на 10,6 процентного пункта (п.п.) больше, чем годом ранее, но на 0,5% п.п. меньше, чем в 2019 году.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".