В сравнении с "доковидным" периодом (январь-ноябрь 2019 года) показатель вырос втрое.

Самыми востребованными направлениями за прошедшие 11 месяцев стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа.

"В ноябре аэропорт Геленджик впервые обслужил 1 млн пассажиров с начала года. Для нас это значимая цифра, которая говорит о том, что развитие курортного направления идет верным путем. Геленджик становится все более популярным в низкий сезон, подтверждение этому не только количество пассажиров. В текущем осенне-зимнем расписании мы обслуживаем рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска", — приводит пресс-служба слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток в прошлом году увеличился на 42% — до 482,15 тыс. человек. В настоящее время аэропорт реализует проект строительства нового аэровокзального комплекса, инвестиции в который оцениваются в 6 млрд рублей.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик".