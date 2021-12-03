"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону Белавиа планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС", — отметили в компании.

"При планировании расписания полетов в летний период 2022 года авиакомпания исходит из реального количества самолетов во флоте", — подчеркнули в "Белавиа".

В расписание могут вноситься коррективы на протяжении сезона, связанные с оптимизацией ротации самолетов и построением оптимальной стыковочной базы, однако подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию, клиентам не стоит бояться застрять за рубежом, заявил перевозчик.

"Не стоит волноваться: введенные ограничения не отразятся на возможности выполнения полетов, которые уже запланированы в текущем расписании. Вы можете смело планировать отпуск на зимних каникулах. Риска застрять в чужой стране нет. Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для "Белавиа", новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что уже полгода вынуждены работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран.