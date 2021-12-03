Как сообщили в музее, выставка демонстрирует историю развития Российской империи и раскрывает основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви как социальной и духовной опоры государства.

Большая часть из 400 музейных предметов, представленных на выставке, будет экспонироваться впервые.

Первый раздел выставки посвящен становлению Российской империи в петровское время и расширению ее территории на протяжении последующих правлений. В этом разделе представлены артефакты, связанные с победой России в Северной войне, положившей начало формированию империи. Это модели кораблей, сыгравших важную роль в истории российского флота, карты XVIII — начала XX в., демонстрирующие территориальный рост государства и его административную структуру, иллюстрирующие процесс освоения и изучения новых земель.

Среди экспонатов представлен комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Петру I. Здесь же представлены памятники, связанные с борьбой России за выход к Балтике: трофейные шведская пушка и знамя, русское гвардейское знамя, золотая медаль в память Ништадтского мирного договора 1721 г.

В экспозиции также демонстрируются парадные портреты российских императоров, военные и придворные мундиры, награды за заслуги перед Отечеством и императором, а также церковная утварь и предметы храмового убранства. Среди мундиров и оружия — кафтан подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка, который надела на себя великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая императрица Екатерина II) во время дворцового переворота; флотский сюртук генерал-адмирала, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу, управлявшему военным министерством; детский мундир мичмана Гвардейского морского экипажа и детская сабля, принадлежавшие цесаревичу Алексею (сыну Николая II).

Кроме того, на выставке будет представлена реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, специально предоставленной Гохраном России.

Выставка будет открыта до 1 марта.