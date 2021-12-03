"Константин Мержоев — известный в России и за пределами путешественник, внесший существенный вклад в популяризацию нашего региона. Приятно отметить этой наградой его деятельность, способствующую укреплению развития внутреннего туризма, узнаваемости региона и укреплению дружеских связей", — приводятся в сообщении слова Калиматова.

По данным пресс-службы, Мержоев приехал в Ингушетию накануне в рамках реализации своего нового проекта "От Сочи до Сочи" "Россия-2021" и пробудет в регионе несколько дней.

Экспедиция "От Сочи до Сочи" проводится при поддержке Федерации спортивного туризма России, Русского географического общества и министерства просвещения РФ. Участники маршрута стартовали 3 марта в Сочи и 31 декабря должны финишировать в этом же городе.

Мержоев планирует вместе с командой из девяти человек за 283 дня одолеть 35 тысяч км пути на велосипедах, ледоколе, автомобилях и пешком, пройдя таким образом вдоль всей российской границы.

Цель туристического мероприятия — популяризация внутреннего туризма, природного и историко-культурного наследия России с ее многонациональностью и многоконфессиональностью.

Новая юбилейная медаль "250 лет единения Ингушетии с Россией" была учреждена в начале августа 2020 года. Медалью награждают лиц, стоявших у истоков создания Ингушетии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности, общественников, благотворителей, спортсменов. В честь годовщины осенью минувшего года на обновленном стадионе в Сунже провели масштабные мероприятия.