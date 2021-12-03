«Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут представлены на сайте Ростуризма и смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туристических услуг и поисковыми системами. Претендовать на статус национального смогут как ныне действующие маршруты, так и совершенно новые. Отбирать их будут по заявкам регионов. Этой работой займётся экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма и турбизнеса. Также в состав совета могут входить представители некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, науки, краеведения, искусствоведения», — говорится в сообщении.

В правилах также указано, что национальные маршруты могут проходить по территории нескольких регионов и иметь определённую тематику, например культурно-познавательную, сельскую, экологическую, гастрономическую, промышленную, научную. При этом у национальных маршрутов обязательно должна быть система навигации, туристические карты, путеводители и сувенирная продукция.

Как уточняют в пресс-службе, решение о том, может ли заявленный туристический маршрут иметь статус национального, будут принимать по результатам экспертизы документов и очной защиты проекта. Главное требование – соответствовать определенным критериям.

«Среди таких критериев – перспективность. Она подразумевает, что маршрут будет способствовать росту туристического потока в регионе не менее чем на 25% по сравнению с предшествующим годом. Еще один критерий – узнаваемость, то есть маршрут должен входить в российские и международные рейтинги, быть представлен на экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях), о нем должны быть публикации в российских и зарубежных СМИ, социальных сетях», — говорится в сообщении.

Кроме того, на маршруте должен быть хотя бы один значимый объект. Например, это могут быть объекты из списка ЮНЕСКО, памятники истории и культуры федерального значения, природные объекты на особо охраняемых территориях, памятники русского зодчества, места, связанные с важнейшими событиями российской истории, с жизнью выдающихся людей.

Как следует из правил, в разработке заявки для отбора маршрута, помимо региона, должны принимать участие туроператоры, представители гостиничного бизнеса, экскурсионные бюро.