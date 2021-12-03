«В Казани 5 декабря начнет работать мобильный туристический информационный центр Москвы — MoscowInfoСafe. Его установят в начале пешеходной улицы Петербургской, возле памятника Льву Гумилеву. Центр будет работать до 19 декабря ежедневно, с 10:00 до 20:00. Горожане и туристы смогут получить здесь информацию о достопримечательностях Москвы и Казани, в том числе обо всех интересных событиях двух городов. В центре также можно будет бесплатно взять информационные брошюры и карты», — говорится в сообщении.

MoscowInfoCafe — это передвижной информационный центр для туристов. Впервые он был представлен в Санкт-Петербурге в июне 2021 года, затем работал в Тобольске, Тюмени, Нижнем Новгороде и столичном Парке Горького.