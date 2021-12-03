"За 11 месяцев 2021 года в столице введено в эксплуатацию семь объектов гостиничного назначения на 665 номеров. Общая площадь всех введенных объектов составляет почти 127, 9 тыс. кв. м", — сказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Эти гостиницы находятся в Центральном административном округе. По словам Пятовой, после пандемии интерес инвесторов к строительству и реконструкции гостиниц постепенно восстанавливается.

Так, с начала года ввели в эксплуатацию гостиничный комплекс "Hampton by Hilton" на 147 номеров; гостиницу на Космодамианской набережной; офисно-гостиничное здание на 1-м Земельном переулке и другие.