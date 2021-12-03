С этой даты на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской начнется реверсивное движение: поезда будут следовать по одному пути поочередно в обе стороны. Часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево", другая часть будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала.

"Так, аэроэкспрессы в аэропорт с Белорусского вокзала, а также с Савеловской и Окружной с 12 декабря будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала — каждые 70 минут. Время в пути не изменится. При этом режим работы аэроэкспрессов будет увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно будет с 5:15 до 00:30, из аэропорта — с 4:43 до 00:03", — говорится в сообщении "Аэроэкспресса".

Еще одно изменение коснется платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале. Все поезда компании — как в сторону аэропорта, так и из аэропорта — снова будут останавливаться на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресса" 12-м пути.