"Реверсивное движение поездов, по одному пути в обе стороны, будет организовано с 12 декабря на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами. Это связано с началом реконструкции участка, в ходе которой будут уложены два дополнительных главных пути для МЦД-4", — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить во втором — третьем квартале 2023 года.

"На период строительства в расписание поездов внесены существенные корректировки. Всего на участке будут курсировать 84 пары поездов, из них 17 — МЦД, 34 аэро, 1 экспресс, 32 пригородные электрички", — добавляют в компании.

По информации перевозчика, часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до Шереметьево, другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. Время в пути не изменится. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".