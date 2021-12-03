Региональный руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре также отметил, что в борьбе с новым штаммом поможет опыт, полученный в борьбе с "дельтой".
"С точки зрения того, что страны должны делать сейчас, наш опыт за последние пару лет, особенно в борьбе с "дельтой", показывает нам, что мы должны делать, а также как более рационально справляться с будущими вспышками", — заявил руководитель по чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что в перечень этих мер входят вакцинация населения, сохранение социальной дистанции, ношение масок и другие.
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.