"Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева", — сообщил один из источников. Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил, что встреча для обсуждения этого законопроекта запланирована на 7 декабря.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте "Госуслуги", авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники "Ведомостей". Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на "Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам. Собеседники "Ведомостей" не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на "Госуслугах".

Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Это вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса, поясняла вице-премьер Татьяна Голикова. Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 г., дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее. По данным Минтранса, из 58 млн путешествующих россиян (с августа 2020 г. по август 2021 г.) только около 30% (18 млн человек) оказались привиты от коронавируса.

При формировании новой позиции Минтранс принял во внимание, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую покупают заранее: до вылета можно успеть вакцинироваться, пояснил один из источников издания. После обсуждения темы в думском комитете по транспорту текст законопроекта, уже внесенного в Госдуму, будет скорректирован, добавил другой собеседник. Представители Минцифры и Минтранса отказались от комментариев.

Гендиректор "Аэрофлота"Михаил Полубояринов ранее сообщал, что компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволит проверять QR-коды при посадке на рейс. При этом он выступал против введения такого же требования на этапе покупки билета. "На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, то есть ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений". Против этой идеи выступали и в S7: расчеты авиакомпании показывали, что пассажиропоток на внутренних авиалиниях может упасть на 50%.