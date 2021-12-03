«Государства-члены организации проголосовали за одобрения кандидатуры Пололикашвили исполнительным советом UNWTO на пост генерального секретаря на второй срок. По итогам голосования он возглавит организацию с 2022 по 2025 год», — говорится в сообщении UNWTO.

В Мадриде с 30 ноября по 3 декабря проходит генеральная ассамблея организации, в которой приняли участие более тысячи делегатов из 135 стран, в том числе 84 министра туризма. Российскую делегацию возглавляет глава Ростуризма Зарина Догузова.

UNWTO – ведущая международная организация в сфере туризма. Штаб-квартира находится в Мадриде. Высшим руководящим органом является созываемая раз в два года генеральная ассамблея. В сентябре 2019 года 23-я сессия Генассамблеи впервые прошла в Санкт-Петербурге. Следующая сессия должна была состояться в 2021 году в Марокко, но ее пришлось перенести на 2022 год из-за пандемии коронавируса.