"Санитарные требования будут применяться к этим площадкам, но мы хотим, чтобы они полноценно функционировали: катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки", — сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Вместе с тем он отметил, что на ярмарках не будет мастер-классов, "которые, в общем, любимы, москвичами". "Но в этих условиях мы поостереглись их делать, слишком уж такое тесное общение на этих площадках", — добавил мэр.

По его словам, "катки, уличная торговля, это все происходит на улице, я думаю, что ситуация нам позволит хотя бы в таком формате провести". "Должно красиво быть, и, надеюсь, что настроение будет хорошим", — сказал мэр.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений власти Москвы приняли решение не проводить на Новый год массовых мероприятий, также не работали традиционные московские рождественские ярмарки.

В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество", во время которого и организуются традиционные ярмарки, пройдет в столице с 10 декабря и продлится до конца новогодних каникул.