Глава региона отметил, что последствия пандемии проявились в сфере туризма особенно остро. Негативное влияние отразилось на объемах внутреннего турпотока, на росте спроса на краткосрочный отдых.

"Тем не менее сейчас региональная туристическая отрасль постепенно восстанавливается. Ожидаем, что в 2021 году ключевые показатели должны близко подойти к докризисному уровню и даже его превысить. Рязанский регион стал часто попадать в рейтинги как территория для доступных поездок при хорошем качестве и разнообразии инфраструктуры", — подчеркнул он.

По словам Любимова, останавливаться на достигнутом нельзя. Губернатор добавил, что необходимо максимально использовать возможности нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" — прежде всего, в плане реализации мер поддержки, развития новых маршрутов, кластеров, инфраструктурных объектов.

"Колоссальные перспективы дает участие региона в туристической агломерации "Большое Золотое кольцо". Вхождение в этот масштабный федеральный проект стало серьезным достижением. Для участия в нем заявлены девять муниципальных образований, развитие потенциала которых станет отдельным важным пластом работы в сфере туризма", — отметил он.

Губернатор также обратил внимание на перспективный проект ревитализации достопримечательного места "Торговый городок", первый этап которого находится в стадии реализации.

Кроме того, сказал Любимов, будет продолжена работа с кластерами "Паустовский" и "Касимовский", поддержку получат села, включенные в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.