Стратегию представил министр культуры и туризма региона Виталий Попов. По его словам, результатом развития отрасли к 2030 году, в частности, должны стать реализация пяти туристских кластеров, строительство восьми причальных комплексов, четырех креативных кластеров, 10 этнографических площадок, трех тематических парков, 20 новых объектов турпоказа, двух геопарков. Кроме того, будут созданы шесть визит-центров в городах Большого Золотого Кольца и на природных территориях, а также преобразованы исторические территории Кремля и Старой Рязани.

"Это будет способствовать увеличению в 2,5 раза экскурсионно-туристического потока — до 2,9 млн человек, в 4 раза — объема платных услуг с учетом смежных отраслей. Рост объема инвестиций в объекты туристской инфраструктуры составит до 8 млрд рублей, произойдет рост емкости номерного фонда на 30%", — отметил министр.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение стратегии, в целом документ получил положительную оценку.