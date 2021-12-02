"Центр будет реализовывать различные образовательные программы, а также заниматься адаптацией существующих учебных программ под международные стандарты. Начиная со следующего года в нем смогут обучаться более тысячи человек, дальше цифра будет расти. Все образовательные программы основаны на методологии UNWTO, а это – лучший мировой опыт. Мы рассчитываем, что центр станет местом подготовки высококвалифицированных кадров отрасли туризма", — рассказала Зарина Догузова в ходе 24-й сессии Генеральной ассамблеи UNWTO, проходящей сейчас в Мадриде.

Глава ведомства подчеркнула, что на базе Центра будет вестись подготовка преподавательского состава, который в дальнейшем будет обучать студентов профильных вузов.

"Также мы планируем адаптировать все имеющиеся сегодня программы в стране, по которым обучают студентов, под международные стандарты. Не секрет, что некоторые программы туристического профиля, по которым сейчас обучают, не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Мы бесплатно направим эти программы во все вузы страны, где готовят кадры для туризма и индустрии гостеприимства", — сообщила Догузова.

На финансирование образовательного центра, по ее словам, ежегодно будет выделяться 100 млн рублей в рамках национального проекта по туризму и дополнительно привлекаться частные инвестиции. Власти Санкт-Петербурга готовы выделить для его размещения здание у Дворцовой площади с видом на набережную Мойки.